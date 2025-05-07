Forbes en zengin 100 Türk listesini açıkladı! Türkiye'nin en zengini Murat Ülker oldu
TÜRKİYE'nin en zenginlerini gösteren Forbes en zengin 100 Türk listesini yayınladı. Listedeki 59 kişi kendi servetini kendi yaratan isimler, dört kişi de bu yıl listeye ilk defa giren isimler olarak yer alıyor. Türkiye'nin en zengini listesinin zirvesinde ise Ülker'in sahibi Murat Ülker var.
Forbes Türkiye tarafından yayınlanan En Zengin 100 Türk listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer alıyor. Toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan listede 108 kişi yer aldı. Bu yıl listeye dört yeni isim dahil oldu.
MURAT ÜLKER ZİRVEDE
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı.
Onu, 4,8 milyar dolarla BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin ve 4,3 milyar dolarla Kazancı Holding'in sahibi Cemil Kazancı takip etti.
GENÇ ZENGİNLER LİSTEDE YER ALDI
Listede dikkat çeken önemli bir nokta 45 yaş altı gençlerin sayısının artması oldu.
Listeye 7 isim 45 yaş altı olarak girdi. Bunların üçü Koç Ailesi üyesi İpek Kıraç, Aylin Elif Koç ve Esra Çiğdem Koç.
Yıldız Holding ailesi üyesi Ahmet Özokur, Esas Holding ailesi üyesi Kazım Köseoğlu yine listede yer alan diğer isimler.
4 İSİM İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, bu yılın ilk ayında halka arz edilen Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı bu yıl ilk kez listeye giren dört kişi olarak listede yer alıyor.