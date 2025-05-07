Forbes en zengin 100 Türk listesini açıkladı! Türkiye'nin en zengini Murat Ülker oldu

Forbes Türkiye tarafından yayınlanan En Zengin 100 Türk listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer alıyor. Toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan listede 108 kişi yer aldı. Bu yıl listeye dört yeni isim dahil oldu.