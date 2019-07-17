Forbes Dergisi Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini sıraladı! Bakın zirvede hangi şehir var
Forbes Dergisi, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. Zirvedeki şehir ise oldukça şaşırtıcı. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri...
Forbes Dergisi, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı. Forbes, Türkiye'nin yaşanabilir şehirleri araştırmasını ise 5 yıldan beri yürütüyordu.
İşte Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri...
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25- Zonguldak
Genel Endeks Puanı: 48,30
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24- Konya
Genel Endeks Puanı: 48,88
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23- Bolu
Genel Endeks Puanı: 49,77.
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