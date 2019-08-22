Forbes 2019'da en çok kazanan aktörleri açıkladı! Birinci sırada şaşırtan isim

Forbes 2019'da en çok kazanan aktörleri açıkladı! Birinci sırada şaşırtan isim

Forbes dergisi, 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasını dikkate alarak kazancı en yüksek olan erkek aktörleri belirledi. En çok dikkat çeken husus Avengers: Endgame oyuncularının ilk üçe girmesiydi. İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan aktörleri ve yıllık kazançları...

Forbes 2019'da en çok kazanan aktörleri açıkladı! Birinci sırada şaşırtan isim - Sayfa 1

10. Will Smith

Kazancı: 35 milyon dolar

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Forbes 2019'da en çok kazanan aktörleri açıkladı! Birinci sırada şaşırtan isim - Sayfa 2

9. Paul Rudd

Kazancı: 41 milyon dolar

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Forbes 2019'da en çok kazanan aktörleri açıkladı! Birinci sırada şaşırtan isim - Sayfa 3

8. Chris Evans

Kazancı: 43,5 milyon dolar

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Forbes 2019'da en çok kazanan aktörleri açıkladı! Birinci sırada şaşırtan isim - Sayfa 4

6. Adam Sandler

Kazancı: 43,5 milyon dolar

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