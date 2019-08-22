Forbes 2019'da en çok kazanan aktörleri açıkladı! Birinci sırada şaşırtan isim
Forbes dergisi, 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasını dikkate alarak kazancı en yüksek olan erkek aktörleri belirledi. En çok dikkat çeken husus Avengers: Endgame oyuncularının ilk üçe girmesiydi. İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan aktörleri ve yıllık kazançları...
10. Will Smith
Kazancı: 35 milyon dolar
110
9. Paul Rudd
Kazancı: 41 milyon dolar
210
8. Chris Evans
Kazancı: 43,5 milyon dolar
310
6. Adam Sandler
Kazancı: 43,5 milyon dolar
410