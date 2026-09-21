Fon soruşturmasında yeni detay! Dikkat çeken belge

Bugün Adalet Bakanı olan Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde, 26 Şubat 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) gönderilen müzekkereyle Yarız’a ilişkin iddiaların ayrıntılı olarak araştırılması istendi. Başsavcılık bununla da yetinmeyerek, tespit edilecek her kişi hakkındaki raporun diğer incelemelerin tamamlanması beklenmeden “ivedilikle” savcılığa gönderilmesini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun 2025/45336 sayılı soruşturması kapsamında gönderilen yazıda, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda meydana gelen olağan dışı hareketlere ilişkin resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık; ihbarlar, sosyal medya paylaşımları ile basında yer alan bilgi ve değerlendirmeleri takibe alırken, iddiaların sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu SPK tarafından teknik olarak araştırılması için de resmî süreci başlattı.

İDDİALAR SPK’NIN TEKNİK İNCELEMESİNE TAŞINDI

26 Şubat tarihli müzekkere, Yarız hakkında o aşamada kesinleşmiş bir suç tespitinden ziyade, Başsavcılığa ulaşan bilgiler ve piyasa hareketleri üzerine SPK’dan ayrıntılı teknik inceleme ve somut tespit istendiğini ortaya koyuyor.

Başsavcılık, SPK’dan yalnızca genel bir değerlendirme istemedi. Yazıda belirtilen isimlerin ve bu kişilere atfedilen işlemlerin ayrı ayrı araştırılması, varsa mevcut inceleme ve raporların savcılığa gönderilmesi, yeni tespitlerin ise soruşturmanın sürüncemede kalmasına yol açmayacak şekilde ivedilikle bildirilmesi talep edildi.

BAŞSAVCILIKÇA MUHAMMET YARIZ’IN FAALİYETLERİ SPK’YA BİLDİRİLDİ

Müzekkerede gelen ihbarlar, sosyal medya paylaşımları ve medyadaki değerlendirmeler kapsamında Muhammet Yarız’ın adına açıkça yer verildi. Yazıda, Yarız’ın Can2 Termik (CANTE) ve Vakıf Finans (VAKFN) hisselerinde işlem yasağı aldığı yönündeki bilgiler SPK’ya aktarılırken, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) hisselerinde ise babası Celal Yarız hakkında işlem yasağı bulunduğu kaydedildi.

Başsavcılık ayrıca Muhammet Yarız’ın Katılımevim (KTLEV), Birleşim Grup Enerji (BIGEN) ve Mopaş hisselerindeki işlemlerine ilişkin manipülasyon iddialarını da SPK’nın incelemesine sundu. Müzekkerede söz konusu şirketler bakımından konsorsiyum liderinin İnfo Yatırım olduğu yönündeki bilgiye de yer verildi.

SPK’YA ÜÇ KRİTİK TALİMAT NİTELİĞİNDE TALEP

Başsavcılık müzekkeresinde SPK’dan; 1- Belirtilen isimler ve işlemler hakkında ayrıntılı araştırma yapılmasını, 2- Bu kişiler hakkında daha önce başlatılmış veya devam eden bir SPK incelemesi ile tamamlanmış rapor bulunup bulunmadığının gecikmeksizin bildirilmesini, 3- Araştırmada eylemi tespit edilen kişiler hakkındaki raporların, diğer şahıslara ilişkin incelemelerin tamamlanması beklenmeden kişi bazında ivedilikle gönderilmesini istedi.

Müzekkerenin en dikkat çekici yönlerinden biri de Başsavcılığın inceleme sonuçları için tüm çalışmanın tamamlanmasını beklemek istememesi oldu. Savcılık, hakkında tespit tamamlanan her kişi yönünden hazırlanan raporun diğer isimlerin inceleme süreçlerinden bağımsız şekilde derhâl gönderilmesini istedi.

GÜRLEK’İN BAŞSAVCILIK DÖNEMİNDE SÜREÇ BAŞLATILDI

Belgenin dikkat çeken bir diğer yönü ise müzekkerenin, bugün Adalet Bakanı olan Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde gönderilmiş olması. Başsavcılık, Borsa İstanbul’daki olağan dışı hareketleri yalnızca takip etmekle kalmadı; elde edilen bilgi ve ihbarları sermaye piyasalarının uzman ve düzenleyici kurumu SPK’ya taşıyarak teknik inceleme sürecini başlattı.

Bu yönüyle 26 Şubat 2025 tarihli belge, bugün kamuoyunun gündemindeki isimlerden Muhammet Yarız’a ilişkin iddiaların yeni ortaya çıkmadığını; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daha o dönemde konuyu resmî soruşturma ve kurumlar arası inceleme mekanizmasına taşıdığını gösteriyor.