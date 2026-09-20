Fon soruşturmasında milyon dolarlık para transferleri incelemeye alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni tespitler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’de bulunan bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu para hareketleri incelemeye alınırken transferlerin niteliği ve bağlantılı hesaplar araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.