Fon soruşturmasında kritik talep: MASAK'tan hesap hareketleri istendi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleri ve yurt dışı para transferlerinin incelenmesi için MASAK'a yeni talepte bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım şirketlerinin 2024'ten bugüne kadar olan yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma yürütülüyor.

Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticileri soruşturma kapsamında.

2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri inceleniyor. Tüm hesap hareketlerinin incelenmesi talep ediliyor.

MASAK'tan bu bilgilerin ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

TÜM HAREKETLER İNCELENECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu şirketler ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin incelenmesi istendi.

Başsavcılık tarafından MASAK'a iletilen talepte, söz konusu hesap hareketleri ve yurt dışı kripto ile para transferlerine ilişkin inceleme sonuçlarının ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.