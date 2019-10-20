Flight Network dünyanın en güzel şehirlerini açıkladı! Listeye Türkiye'den bir il girdi

1. Paris, Fransa

Fransa'nın başkenti Paris listede başı çekti. İkinci sırada New York onu takip etti, üçüncülüğü ise Londra aldı.İlk 10’da yer alan diğer şehirler ise arselona, Cape Town, San Francisco, Sidney ve Roma. Türkiye'den ise İstanbul 17. sırada yerini aldı.