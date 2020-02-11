Flaşlar patladı Serdar Ortaç Bebek'te mekan çıkışı sevgilisiyle fena yakalandı!
6 ay önce eski eşi Chloe Loughnan ile boşanan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yeni bir aşka yelken açtı. Bebek'te bir kadınla yemek yiyen Ortaç, mekan çıkışı muhabirlerin sorularına kaçamak cevap verdi.
Geçtiğimiz aylarda eski Chloe Loughnan ile boşanması olay olan şarkıcı Serdar Ortaç, boşanmadan sonra sık sık mutlu olduğunu söylüyordu. Ortaç, Bebek'te bir kadınla baş başa restoranda yemek yedi. Ünlü şarkıcı 3 saat kaldığı mekandan çıkışta muhabirleri karşısında görünce şoke oldu.
Mekandan çıkacakları esnada etrafı kontrol edip gazetecilerin olmadığını zanneden Serdar Ortaç, sevgilisini yeni aracına "Gel hayatım. Kimse yok" sözleriyle çağırdı. Bir anda muhabirlerin flaşları patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Ortaç, sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı.
Şarkıcı Serdar Ortaç, flaşların patlamasının ardından yüzünü saklayıp araçtan inmeye çalışan sevgilisini durdurdu.
Muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sorusuna Ortaç, "Araba mı? Evet araba yeni. Sağ olun" şeklinde kaçamak ifadeler kullandı.