Flash TV'de skandal! Günlerce taciz edildi: İfşa edince kanala girişi yasaklandı

Yayın hayatına tekrar başlayan Flash TV için çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Kanalda çalıştığını söyleyen bir kişi günlerce tacize uğradığını ve bu durumu dile getirdiğinde kanala girişinin yasaklandığını söyledi.

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28 Şubat 2019'da kapanan ve 21 Nisan 2021'de yeniden yayına başlayan Flash TV ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Flash TV'de çalıştığın belirten Elif Tuna adlı Twitter kullanıcısı dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Tuna, kanalda çalıştığı süre boyunca günlerce taciz edildiğini, bu duruma kimsenin ses çıkarmadığını hatta kanala girişinin yasaklandığını söyledi.



Medyaradar'ın haberine göre Tuna sosyal medya hesabından "Günlerce taciz edildiğim yetmezmiş gibi kanala girişim yasaklandı. Kimse ses çıkarmadı. Tacize uğradım dedim, çık stüdyoya çalış dediler. Flash Tv'de oldu bunlar. Duyun, görün, ses çıkarın. Ben susmadım kimse susmasın. Bizim canımız, bedenimiz bu kadar ucuz, değersiz değil.'" ifadelerini kullandı. Tuna, başına bir şey gelmesi ihtimaline karşı tweet attığını da ekledi.