BIST 1.435
DOLAR 9,25
EURO 10,78
ALTIN 530,29
HABER /  MEDYA

Flash TV'de skandal! Günlerce taciz edildi: İfşa edince kanala girişi yasaklandı

Flash TV'de skandal! Günlerce taciz edildi: İfşa edince kanala girişi yasaklandı

Yayın hayatına tekrar başlayan Flash TV için çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Kanalda çalıştığını söyleyen bir kişi günlerce tacize uğradığını ve bu durumu dile getirdiğinde kanala girişinin yasaklandığını söyledi.

Abone ol

28 Şubat 2019'da kapanan ve 21 Nisan 2021'de yeniden yayına başlayan Flash TV ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Flash TV'de çalıştığın belirten Elif Tuna adlı Twitter kullanıcısı dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Tuna, kanalda çalıştığı süre boyunca günlerce taciz edildiğini, bu duruma kimsenin ses çıkarmadığını hatta kanala girişinin yasaklandığını söyledi.

Medyaradar'ın haberine göre Tuna sosyal medya hesabından "Günlerce taciz edildiğim yetmezmiş gibi kanala girişim yasaklandı. Kimse ses çıkarmadı. Tacize uğradım dedim, çık stüdyoya çalış dediler. Flash Tv'de oldu bunlar. Duyun, görün, ses çıkarın. Ben susmadım kimse susmasın. Bizim canımız, bedenimiz bu kadar ucuz, değersiz değil.'" ifadelerini kullandı. Tuna, başına bir şey gelmesi ihtimaline karşı tweet attığını da ekledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Esra Erol Müge Anlı Ada Masalı'na reyting şoku! Zirve bakın kimin
Foto Galeri Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Esra Erol Müge Anlı Ada Masalı'na reyting şoku! Zirve bakın kimin Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı! En yüksek seviyede
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı! En yüksek seviyede
ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
ABD askeri üssünde bomba ve keskin nişancı alarmı
ABD askeri üssünde bomba ve keskin nişancı alarmı
Çanakkale Boğazı'nda 7 kiloluk levrek yakaladı
Çanakkale Boğazı'nda 7 kiloluk levrek yakaladı
Balık tezgahları doldu taştı: Bu fiyatı epeydir ilk defa görüyorum
Balık tezgahları doldu taştı: Bu fiyatı epeydir ilk defa görüyorum
Muharrem İnce Bandırma’da yarış atına bindi esnafı gezdi
Muharrem İnce Bandırma’da yarış atına bindi esnafı gezdi
DSÖ meme kanserinin en çok Avrupa'da görüldüğünü açıkladı
DSÖ meme kanserinin en çok Avrupa'da görüldüğünü açıkladı
Ali Babacan'a sert tepki: Seni davar çobanı tutan olmazdı sen AK Parti’de itibar kazandın
Ali Babacan'a sert tepki: Seni davar çobanı tutan olmazdı sen AK Parti’de itibar kazandın
Özdemir Bayraktar'ın anlattığı Selçuk Bayraktar anısı: Çocuğu Amerika’dan kurtardım
Özdemir Bayraktar'ın anlattığı Selçuk Bayraktar anısı: Çocuğu Amerika’dan kurtardım
Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım tercihiyle ilgili açıklama
Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım tercihiyle ilgili açıklama