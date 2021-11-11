FLASH TV Al Sana Haber'de Nihat Doğan Tuğba Ekinci'nin Türk-Kürt kavgası! Ebru Polat çıldırdı

"Yine Kürt Fatma'nın ve Muşlu Kürt Fadıl'ın oğlu olarak doğmak isterdim"

Nihat Doğan sözlerine "Ben Kürt'üm, ırkımla da gurur duyuyorum. Değil bir defa, bin defa da dünyaya gelsem yine Kürt Fatma'nın ve Muşlu Kürt Fadıl'ın oğlu olarak doğmak isterdim. Kısa Kürtçe bir şey (şarkı) okumak istiyorum" deyince, bu sözleri duyan Tuğba Ekinci Nihat Doğan'a karşı çıkarak, "Biz de Türk'üz anneciğim, bir dakika, hayırdır" diye seslendi ve Türk Bayrağı açtı.