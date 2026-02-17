BIST 14.339
DOLAR 43,72
EURO 51,81
ALTIN 6.864,90
HABER /  GÜNCEL

Flaş operasyon! 1 futbol kulübü ve 3 şirkete el konuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Flaş operasyon! 1 futbol kulübü ve 3 şirkete el konuldu

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası "yasa dışı bahis" suçuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etti.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığını tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Diyarbekirspor ile 3 şirkete el konuldu

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Atik bomba kulis paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu göreve geri dönüyor yapacağı ilk iş belli oldu
Fatih Atik bomba kulis paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu göreve geri dönüyor yapacağı ilk iş belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'ın Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'ın Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu
Adliyede kadını hakimi silahla vuran savcı için istenen ceza belli oldu
Adliyede kadını hakimi silahla vuran savcı için istenen ceza belli oldu
ABD'de buz hokeyi maçında ateş açıldı 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı
ABD'de buz hokeyi maçında ateş açıldı 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Suveyda’da bomba yüklü araç patladı
Suveyda’da bomba yüklü araç patladı
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Spaletti'den Osimhen yorumu: Biri kaos yapıyor, diğeri de...
Spaletti'den Osimhen yorumu: Biri kaos yapıyor, diğeri de...
Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Kasımpaşa'nın kötü serisi Fatih Karagümrük karşısında son buldu
Kasımpaşa'nın kötü serisi Fatih Karagümrük karşısında son buldu
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...
Barış Yarkadaş’tan bomba iddia! Abdullah Gül CHP'nin adayı mı oluyor?
Barış Yarkadaş’tan bomba iddia! Abdullah Gül CHP'nin adayı mı oluyor?