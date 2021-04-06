Flaş kararlar art arda duyuruldu! 3 ilde yüz yüze eğitime ara verildi
Kısmi normalleşme ile birlikte vakalar fırladı ve pek çok kent kırmızıya büründü. Bununla birlikte vaka sayısı artan kentlerde art arda yüz yüze eğitime ara verildiği haberleri geliyor. Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi?
Koronavirüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor aşılama da hızla sürüyor. Türkiye'de de vakalar resmen patladı uzmanların birçoğu 'tam kapanma' diyor. Vakaların artışı ile birlikte bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi.
Ankara
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.
İl genelinde ilkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde sürdürülecek.
Ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.