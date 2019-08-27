Flaş karar! İrem Derici karakola giderek şikayetçi olmuştu tacizcisinin akıbeti belli oldu

İrem Hanım polisi ve beni aradı

Şüphelinin serbest bırakılmasının ardından adliye önünde açıklama yapan Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer, “Dün geceki olayın daha öncesi de var. Yaklaşık 15 gün önce İrem Hanım bu şahıs tarafından rahatsız ediliyor. Şahıs İrem hanımın evine kadar geliyor ve yukarı çıkıyor. İrem Hanım şikayetçi oluyor. Dün gece de soruşturma devam ederken, bu şahıs kapıyı çalıyor. İrem Hanım şahsı görünce polisi ve beni arıyor. Şahıs çevrede bulunduğu için yakalandı ve gözaltına alındı” dedi.