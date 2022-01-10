Flaş karar duyuruldu! Kocaeli'de belediye aşı olmayana ruhsat vermeyecek

Meclisin aldığı kararı doğru bulduğunu söyleyen eczacı Ferit Doğan Urcan, "Önümüzdeki günlerde daha fazla bulaş olacağını tahmin ediyorum ve gittikçe de hastalanan kişi sayısı artıyor. Ölü sayısı, gün geçtikçe artıyor maalesef. Bu anlamda sadece aşı kartı alıp da iş yeri açma değil; iş yerine girecek insanların da hatta içeride çalışanların da bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Maske, mesafe olayında da çok dikkatli olmamız lazım" dedi.