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Flaş gelişme! KPSS 2020 başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM, yayınladığı kitapçıkla KPSS başvuru tarihlerini açıkladı. KPSS Lisans Başvuruları, 30 Haziran ile 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında, KPSS Önlisans Başvuruları ise 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

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ÖSYM, yayınladığı kitapçıkla KPSS başvuru tarihlerini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında, KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS geç başvuru sonuç tarihleri ise şu şekilde; Geç başvuru 22 Temmuz’da, sonuçlar ise 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

- 2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

- 2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 12 Eylül 2020

- 2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 13 Eylül 2020

- 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

- 2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

- 2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

- 2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

- 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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