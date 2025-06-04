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Flaş! 4 ilçe belediye başkanı tutuklandı, aralarında Avcılar ve Gaziosmanpaşa da var

Flaş! 4 ilçe belediye başkanı tutuklandı, aralarında Avcılar ve Gaziosmanpaşa da var

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Adliyesine getirilen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin hakimlik işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile eşi Celal Tekin, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, Fikret Demir, Ebubekir Akın, Özer Ayık, Sırrı Küçük ve Yusuf Yadoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Adli kontrol tedbiri

Şüpheliler Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli, Songül Demir, Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu ve Ozan İş hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

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