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Fiyatları en yüksek 50 bin lira! İşte en ucuz ikinci el otomobil modelleri

İkinci el otomobil almak için de büyük bütçeler ayırmak gerekiyor. B segmenti olan araçlar ise ucuzluklarıyla dikkat çekiyor.

İkinci el otomobillerde yüksek fiyatlardan taviz verilmiyor. Piyasada 20 yaşına yakın araçlar 50 bin lira civarında satışa çıkıyor. B segmenti, yakıtı az, 50 bin liraya kadar olan modelleriyle dikkat çekiyor. 

İşte fiyatı en yüksek 50 bin lira olan otomobiller...

110

Chevrolet Spark 2005 model

50 bin lira

210

Peugeot 106 1999 model

50 bin lira

310

Toyota Yaris 2002 model

50 bin lira

410