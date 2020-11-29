Fiyatları en yüksek 50 bin lira! İşte en ucuz ikinci el otomobil modelleri
İkinci el otomobil almak için de büyük bütçeler ayırmak gerekiyor. B segmenti olan araçlar ise ucuzluklarıyla dikkat çekiyor.
İkinci el otomobillerde yüksek fiyatlardan taviz verilmiyor. Piyasada 20 yaşına yakın araçlar 50 bin lira civarında satışa çıkıyor. B segmenti, yakıtı az, 50 bin liraya kadar olan modelleriyle dikkat çekiyor.
İşte fiyatı en yüksek 50 bin lira olan otomobiller...
110
Chevrolet Spark 2005 model
50 bin lira
210
Peugeot 106 1999 model
50 bin lira
310
Toyota Yaris 2002 model
50 bin lira
410