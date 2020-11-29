Fiyatları en yüksek 50 bin lira! İşte en ucuz ikinci el otomobil modelleri

İkinci el otomobillerde yüksek fiyatlardan taviz verilmiyor. Piyasada 20 yaşına yakın araçlar 50 bin lira civarında satışa çıkıyor. B segmenti, yakıtı az, 50 bin liraya kadar olan modelleriyle dikkat çekiyor.



İşte fiyatı en yüksek 50 bin lira olan otomobiller...