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Fiyatlar ateş pahası! İşte Türkiye'deki elektrikli arabaların güncel fiyatları

Fiyatlar ateş pahası! İşte Türkiye'deki elektrikli arabaların güncel fiyatları

Her geçen gün ülkemizde de kullanımı yaygınlaşan elektrikli otomobillerin fiyatları birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte Türkiye'de satılan elektrikli arabaların model model fiyat listesi...

Fiyatlar ateş pahası! İşte Türkiye'deki elektrikli arabaların güncel fiyatları

Son dönemlerde araba fiyatlarındaki yükselişler vatandaşları oldukça zor duruma sokuyor. Yeni gelen kanuna göre motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanıyor. Hal böyle olunca elektrikli araçların fiyatlarında da ciddi değişiklikler göze çarpıyor.

130
Fiyatlar ateş pahası! İşte Türkiye'deki elektrikli arabaların güncel fiyatları

İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatları...

230
Fiyatlar ateş pahası! İşte Türkiye'deki elektrikli arabaların güncel fiyatları

AUDİ

Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.802.249 TL

330
Fiyatlar ateş pahası! İşte Türkiye'deki elektrikli arabaların güncel fiyatları

Audi e-tron S line 55 quattro - 2.847.750 TL

430