Fiyatlar ateş pahası! İşte Türkiye'deki elektrikli arabaların güncel fiyatları
Her geçen gün ülkemizde de kullanımı yaygınlaşan elektrikli otomobillerin fiyatları birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte Türkiye'de satılan elektrikli arabaların model model fiyat listesi...
Son dönemlerde araba fiyatlarındaki yükselişler vatandaşları oldukça zor duruma sokuyor. Yeni gelen kanuna göre motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanıyor. Hal böyle olunca elektrikli araçların fiyatlarında da ciddi değişiklikler göze çarpıyor.
130
İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatları...
230
AUDİ
Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.802.249 TL
330
Audi e-tron S line 55 quattro - 2.847.750 TL
430