Fiyatı normalinin 3 katı! Bu sütü içen korona olmuyor Sivas'ta yok satıyor
SİVAS'ta inek sütünden 3 kat daha pahalı manda sütü ve yoğurdu büyük rağbet görüyor.
Yoğunluk olarak Akdeniz bölgesinde yetiştirilen mandalar sütünün kalite olması sebebiyle tercih ediliyor. Satışında ineğe göre ucuza satılan mandalar inek sütünden farklı özellikler gösteriyor.
Mandalardan ineklere göre az verimli süt ediliyor. Ancak manda sütünün kalitesi yüksek özellikler taşıyor.
İnek sütüne göre daha yağlı ve laktozsuz olan manda sütü rahatlıkla tüketilebiliyor. Birçok faydası bulunan manda sütü bağışıklık sitemine iyi gelerek kalp ve kanser rahatsızlıklarında da koruma sağlıyor.
Yaklaşık 3 katı fiyatına rağmen ilgi büyük
Sivas’ta inek sütünün kilosu 5 Türk Lirasından satılırken manda sütünün kilosu ise 13 Türk Lirasından alıcı buluyor. Manda sütüne rağbet ise her geçen gün artıyor.