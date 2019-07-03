Fiyatı dudak uçuklattı! Boğaz’ın incisi 'Tarihi Kuleli Yalısı' satışa çıkarıldı

"Bu yalıların 166 tanesi tarihi eser"

İstanbul Boğazı’ndaki yalıların son dönemde yabancıların özellikle de Orta Doğulu turistlerin ilgisini çektiğini ve yazlık için kullanmak üzere satın aldıklarını hatırlatan Kırmızıtaş, "600 yalının 100’ünü yabancılar aldı. 2019 yılı ilk 6 ayında yabancıya satışlar yüzde 82 arttı. Bu kadar yükselmesinin nedeni ise, vatandaşlık hakkı önceden 1 milyon dolar ve üzeri gayrimenkul alanlara veriliyordu. Belli bir süre önce bu rakam 250 bin dolara indirilince satışlarımız ivme kazandı. Bu yalıların 166 tanesi tarihi eser ve hepsi birbirinden değerli. Katarlılara, İranlılara, Iraklılarla, Suudi Arabistanlılara, Amerikalılara ve Ruslara satışlar devam ediyor” ifadelerini kullandı.