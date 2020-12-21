BIST 1.393
DOLAR 7,73
EURO 9,41
ALTIN 471,50

Fiyatı altınla yarışıyor! Aydın'da ölümü göze alıp topluyorlar paraya para demiyorlar

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da çam fıstığından elde edilen künarın fiyatı duyanları şaşkına çevirdi.

Nüfusu 24 bin olan Koçarlı ilçesinin kırsal 16 dağ mahallesinde vatandaşların geçim kaynağı olan çam fıstığı içi künar hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

115

İşçiler, yaklaşık 30 metre yükseklikte, kozalakları ellerindeki demir çubuk ve sırıklarla toplamaya çalışıyor.

215

Yörede daldan dala tırmanarak kozalakları toplama işini daha çok erkekler yapıyor. Kadınlar ise düşen kozalakları topluyor.

315

Kozalaklar kurutularak ya da makinelerde kavrulduktan sonra içindeki künar çıkartılıyor. Koçarlı'nın çevresindeki diğer ilçelerden toplanan künarlar, buradaki işletmelere getirilip, kavrularak işleniyor. 

415