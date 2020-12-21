Fiyatı altınla yarışıyor! Aydın'da ölümü göze alıp topluyorlar paraya para demiyorlar
AYDIN'da çam fıstığından elde edilen künarın fiyatı duyanları şaşkına çevirdi.
Nüfusu 24 bin olan Koçarlı ilçesinin kırsal 16 dağ mahallesinde vatandaşların geçim kaynağı olan çam fıstığı içi künar hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
İşçiler, yaklaşık 30 metre yükseklikte, kozalakları ellerindeki demir çubuk ve sırıklarla toplamaya çalışıyor.
Yörede daldan dala tırmanarak kozalakları toplama işini daha çok erkekler yapıyor. Kadınlar ise düşen kozalakları topluyor.
Kozalaklar kurutularak ya da makinelerde kavrulduktan sonra içindeki künar çıkartılıyor. Koçarlı'nın çevresindeki diğer ilçelerden toplanan künarlar, buradaki işletmelere getirilip, kavrularak işleniyor.