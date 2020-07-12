Fiyatı 100 bin liraya kadar çıkacak! 14 bin liraya altın işlemeli maske!
KAHRAMANMARAŞ'ta, gelinler için 30 gram ağırlığında, 14 bin lira değerinde 22 ayar altın işlemeli maske yapıldı.
Kahramanmaraş'ta, düğün ve nişanların yasak olması nedeniyle bir süredir kapalı olan altın takı atölyelerinde üretim kaldığı yerden devam ediyor. Şehirde gelinler için 30 gram ağırlığında, 14 bin lira değerinde 22 ayar altın işlemeli maske yapıldı. Maskeye ilişkin açıklama yapan Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, "Düğünlerde bilezik, kemer, taç, yüzük, küpenin haricinde bu yeni normalde altın maskelerin gündemde olacağını düşünüyoruz" dedi.
Corona virüsü nedeniyle altın takı imalat sektörünün zor günler yaşadığını belirten Hacı Mustafa Öz, düğünlere izin verilmesiyle birlikte ‘Sektöre nasıl bir katkı, heyecan sağlarız?’ diye düşünürken akıllarına altın maske fikri geldiğini söyledi. Konuya ilişkin Öz, şu ifadeleri kullandı:
* Gelinlerin olmazsa olmaz olan takılarının yanına bir de altın maske fikri aklımıza geldi. Ve bunun tasarımını yapıp üretimine başladık.
* Şu anda ürettiğimiz bu maske düğünlerin olmazsa olmazı diye düşünüyoruz ve beklentimiz her düğün için yükseklerde. Bu maskemiz 30 gram, 14 bin lira değerinde ve 22 ayar altından yapıldı.