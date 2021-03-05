Fiyasko sonrası şok sözler: Erol Bulut ile olmayacak duaya amin denmez
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlarken eleştiri okları Erol Bulut'a çevrildi.
Süper Lig'de Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda nefes kesen mücadelede iki takım da birçok pozisyondan yararlanamadı ve kazanan çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etti.
GÜNTEKİN ONAY - SPOR ARENA: Sosa dışında oyuna sonradan giren Valencia ve Szalai en iyilerdi. Ancak neden 11’de oynadığını anlayamadığım Samatta dün adeta sahada yok gibiydi. Dar alan becerisi yok. Pas kalitesi düşük. Çalım atmıyor. Samatta kalan haftalarda 11’i zor görür kanısındayım."
DENİZ ÇOBAN - FANATİK: Maçta Ümit Öztürk’ün çok kritik kararları oldu. 30. dakikada Amilton ile Novak arasında yaşanan mücadelede Amilton yerde kaldı. Amilton önde ve avantajlı konumdayken, Novak’ın rakibinin alt baldırına bir darbesi oldu. Penaltı kararı verilmeliydi. 62. dakikada Fenerbahçe kale sahasına gelen yan topta Altay topa doğru uzanırken, Veysel’i formasından çekerek bozuyor, devamında eli Veysel’in yüzüyle buluşuyor. Burada da karar penaltı olmalıydı. Fenerbahçe lehine verilen penaltının iptali ise oyun kuralları açısından ciddi tartışma yaratacak cinsten. Oyun Kuralları’nda, “Aynı anda birden fazla ihlal gerçekleşirse yaptırım, oyunu tekrar başlatma, fiziksel şiddet ve taktiksel etki açısından daha ciddi olan ihlali cezalandırır” diye bir ifade var. Bu penaltıda aynı anda Pelkas’a rakip dizle bir müdahalede bulunurken, Pelkas da rakibinin ayağına basıyor. Oyun kurallarına göre etki açısından daha ciddi ihlal penaltı olduğu için penaltı kararı değişmemeliydi. Mesut Özil’in sakatlandığı pozisyonda ise Fredy ikinci sarıyı görmeliydi.
ŞANSAL BÜYÜKA - MİLLİYET: Fenerbahçe, Karadeniz‘de üç gün önce 'Bahar havası'nı yakalamıştı… Antalya karşısındaki beraberlikle bahar havası bitti, Fenerbahçe‘nin havası “Mevsim normallerinin altına” düştü, adeta buz kesti… Bu futbolla, bu hava ısınmaz, sakın üşütmeyin.