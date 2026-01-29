BIST 13.541
DOLAR 43,42
EURO 52,11
ALTIN 7.748,14
HABER /  EKONOMİ

Fitch, 9 Türk bankasının kredi notu görünümlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin makroekonomik dengelerindeki iyileşmeye paralel olarak 9 kamu ve kalkınma bankasının kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Küresel finans dünyasının en prestijli kuruluşlarından Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörüne yönelik stratejik bir güncelleme yayımladı. Kuruluş, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin ülke notu görünümünü pozitife çekmesinin ardından, bu iyileşmenin bankacılık sistemindeki yansımalarını da tescilledi.

DIŞ KIRILGANLIKLARDA AZALMA VE REZERV GÜCÜ

Fitch tarafından yapılan resmi açıklamada, görünüm revizyonunun temel gerekçeleri şu şekilde sıralandı:

Eylül 2024’teki not artışını takiben, Merkez Bankası döviz rezervlerinde beklentilerin üzerinde bir artış yaşandığı ve bu rezervlerin kalitesinde belirgin bir iyileşme kaydedildiği vurgulandı.

Döviz cinsi koşullu yükümlülüklerin azalması, finansal sistemin dış şoklara karşı direncini artırdı.

Bankaların uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notları ise "BB-" seviyesinde sabit tutuldu.

GÖRÜNÜMÜ "POZİTİF"E DÖNEN 9 BANKA

Fitch'in radarına giren ve gelecek dönemde not artışı potansiyeli taşıyan bankalar arasında kamu bankaları ve kalkınma/yatırım odaklı kurumlar yer alıyor:

Ziraat Bankası
Halkbank
VakıfBank
Türk Eximbank
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)

Ziraat Katılım
Vakıf Katılım
Türkiye Emlak Katılım Bankası

