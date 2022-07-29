Fit vücuduyla dikkat çeken Pelin Karahan'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisiyle adını milyonlara duyuran, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile akıllara kazınan Pelin Karahan zayıflama sırrını açıkladı. Kendimi hamile gibi hissediyordum diyen güzel oyuncu fit vücudunu ketojenik beslenmeye ve aralıklı oruca borçlu. İki çocuk annesi olan Karahan bakın daha neler yapıyor işte haberin detayları....