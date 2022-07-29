Fit vücuduyla dikkat çeken Pelin Karahan'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı!
Kavak Yelleri, Bir zamanlar Kıbrıs gibi iddialı projelerde yer alarak adından söz ettiren, güzelliği ile hafızalara kazınan Pelin Karahan fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartıyor. İki çocuk annesi olan güzel oyuncu fit vücudunu aralıklı oruca ve ketojenik diyete borçlu....
Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisiyle adını milyonlara duyuran, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile akıllara kazınan Pelin Karahan zayıflama sırrını açıkladı. Kendimi hamile gibi hissediyordum diyen güzel oyuncu fit vücudunu ketojenik beslenmeye ve aralıklı oruca borçlu. İki çocuk annesi olan Karahan bakın daha neler yapıyor işte haberin detayları....
Pelin Karahan en çok takip edilen ünlü annelerden biri. 2 erkek çocuk sahibi olan Pelin Karahan zayıflık sırrını diyetten yürüyüşe kadar birkaç şeye borçlu. İşte “Kendimi çok şiş hissediyordum, akşamları hamile gibi bir karnım oluyordu.” Diyen Pelin Karahan'ın zayıflık sırları…
İki çocuk sahibi olan Pelin Karahan fit ve sağlıklı görünümüyle dikkat çeken ünlülerden biri. Peki, Pelin Karahan'ın zayıflık sırrı ne?
Şamdan'a açıklamalarda bulunan Pelin Karahan fit vücudunu ketojenik beslenmeye ve aralıklı oruç diyetine borçlu. Tabi bununla da sınırlı değil...