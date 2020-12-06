Fit vücudu hayran bıraktı! Ünlü oyuncu Michelle Rodriguez zor anları olay oldu
Dünyaca ünlü 42 yaşındaki aktris Michelle Rodriguez sörf kıyafetlerini giyerken oldukça zorlandı.
'Hızlı ve Öfkeli' (Fast & Furious) serisinin yıldızı Michelle Rodriguez, önceki gün ABD'nin Malibu şehrinde objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla birlikte plaja gelen ABD'li oyuncu, sörf kıyafetlerini giymeye çalışırken zor anlar yaşadı.
Zaman zaman arkadaşlarının yardımına ihtiyaç duyan dünyaca ünlü aktris, kıyafetlerini giydikten sonra soluğu denizde aldı.
Kendini serin sulara bırakıp sörf yapan Rodriguez'e, kıyafetini çıkarırken yine arkadaşları destek oldu.
Formunu koruduğu görülen 42 yaşındaki oyuncunun, fit hali dikkatlerden kaçmadı.