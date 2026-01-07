Fit görünümü ile sanal medyayı salladı! Yasemin Kay Allen’e yorum yağdı
Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti. Fit görünümüyle dikkat çeken Allen’ın özellikle karın kasları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
36 yaşındaki oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aktif sosyal medya kullanımıyla bilinen Yasemin Kay Allen, bu kez formda vücudunu ön plana çıkaran kareleriyle beğeni topladı.
Geçtiğimiz yıl eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyle gündeme gelen Allen, ayrılık sürecinin ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.
Şimdilerde ise paylaşımlarıyla daha çok yaşam tarzı ve fiziğiyle konuşuluyor.