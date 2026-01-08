Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Büyükçekmece D-100 kara yolundaki alt geçit rüzgarın etkisiyle deniz suyuyla doldu, geçidi kullanan araçlar güçlükle ilerledi. Mimaroba Mahallesi'nde de bir sitenin bahçesindeki ağaç devrildi. Yine aynı sitedeki bir binanın dış cephesinin bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.Avcılar'da bir iş merkezinin dış cephe kaplaması ile çatısının bir parçası rüzgarın etkisiyle koparak çevreye savruldu.