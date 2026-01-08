Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İSTANBUL'da dün akşamdan beri fırtına etkili oluyor. Aralıklarla süren yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Pek çok sefer iptal edildi. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.
İstanbul'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Gönül Sokak'ta bir binanın çatısındaki yalıtım malzemesi rüzgarın etkisiyle koparak yere düştü.
Büyükçekmece Fatih Mahallesi Ali Efendi Sokak'ta evin bahçesindeki ağacın devrildiği park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Büyükçekmece D-100 kara yolundaki alt geçit rüzgarın etkisiyle deniz suyuyla doldu, geçidi kullanan araçlar güçlükle ilerledi. Mimaroba Mahallesi'nde de bir sitenin bahçesindeki ağaç devrildi. Yine aynı sitedeki bir binanın dış cephesinin bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.Avcılar'da bir iş merkezinin dış cephe kaplaması ile çatısının bir parçası rüzgarın etkisiyle koparak çevreye savruldu.
Esenler Atışalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde 5 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü, 2 araç zarar gördü. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde ağaç devrilmesi sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı, yaralı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.