Fırsat kapıda! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklama, bir haftada 90 liralık yükseliş...

"Ons altın tarafında yükselişlerin kalıcı olacağını beklemiyorum." diyen Memiş, "Bu hafta 4.150 dolar direncini takip edeceğim. Aşağıda 4 bin dolar ve 3 bin 980 dolar güçlü bir destek seviyesi. 4 bin dolar seviyesinin altına sarktıkça alım geliyor. Bu hafta altın almak için pahalı. Bence alım yapmak için biraz daha beklemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.