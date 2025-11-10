Fırsat kapıda! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklama, bir haftada 90 liralık yükseliş...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yatırımcılar bu rakamlardan alım yapılır mı diye merak ederken Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. 'Fırsat' uyarısı yapan Memiş geçtiğimiz hafta kapanışına göre 90 liralık bir yükseliş olduğunu belirtti.
Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü 5 bin 434 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın 5 bin 525 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın 9 bin 385 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 400 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 4 bin 70 dolarda seyrediyor.
Altının yeni haftaya yükselişle başladığını belirten Memiş, altın almayı düşünenlere "Acele etmeyin" uyarısı yaptı.
"Ons altın tarafında yükselişlerin kalıcı olacağını beklemiyorum." diyen Memiş, "Bu hafta 4.150 dolar direncini takip edeceğim. Aşağıda 4 bin dolar ve 3 bin 980 dolar güçlü bir destek seviyesi. 4 bin dolar seviyesinin altına sarktıkça alım geliyor. Bu hafta altın almak için pahalı. Bence alım yapmak için biraz daha beklemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"BU SEVİYELERE KADAR YÜKSELİŞ OLABİLİR"
Memiş, "Serbest piyasada gram altın 5.740 lira seviyesinde. Geçtiğimiz hafta kapanışına göre 90 liralık bir yükseliş var. Ons altın olumlu destekliyor. 5.800-5.820 lira direnci var gram altında. Bu seviyelere kadar yükseliş olabilir. Ons altındaki gerileme ile birlikte gram altında 5.650 lira seviyesi destek olarak öne çıkacak." dedi.