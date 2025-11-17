'Fırsat bitmez' diyen İslam Memiş altın fiyatları için bakın ne dedi! Düşüş başladı gram altın, çeyrek...
Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altın, günü 5 bin 549 liradan tamamladı. Gram altında bugün de düşüş var. Yatırımcılar yükseliş olacak mı diye merak ederken, İslam Memiş'in değerlendirmeleri dikkat çekiyor. Altın fiyatları geçtiğimiz aylarda yükselişi ile uzmanları da yatırımcıyı da şoke etti. Sonrasında ise başlayan düşüş sürüyor.
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 5 bin 528 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 410 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 500 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 59 dolarda seyrediyor.
ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.
tv100'de yer alan habere göre “Ben bu fiyatlardan gram altın alır mıydım? Ons altında olduğu gibi yüzde 50, evet” diyen Memiş, trendin bir süre bu bantta oyalanacağını düşünüyor. Dalgalanmaların bitmediğini hatırlatan Memiş şu ifadeleri kullandı:
“Hafta tam beklediğimiz gibi oldu. Sert yükselişler geldi, ardından sert düşüşler yaşandı. Bekleyenler iyi yaptı. Çok panik yapmayalım; alım da satış da piyasada fırsat bitmez.”