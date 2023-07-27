Fırında çalışan işçilere patron kıyağı... 2 tonluk buzlu varilde serinlediler, ortaya bu manzaralar çıktı
ADANA'da 250 derecelik fırında çalışan işçiler, sıcaktan bunalınca 2 tonluk buzlu varile girip serinliyor.
Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklık gölgede 41 derece olarak ölçülürken, güneş altındaki termometreler 46 dereceyi gösterdi.
Kentte yüzde 75’e ulaşan nem nedeniyle hissedilen sıcaklık ise 50 dereceyi geçti. 250 derecelik fırında çalışan işçiler çeşitli serinleme yöntemlerine başvurdu.
İşçiler, patronlarının getirdiği 2 tonluk su varilini soğuk suyla doldurup, içine de kilolarca buz attı. Daha sonra işçiler varile girip ellerine de limonata alarak serinledi.
Dönüşümlü olarak varile girip serinleyen çalışanlar, daha sonra kıyafetlerini değiştirip tekrar işlerinin başına döndü.