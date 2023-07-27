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Fırında çalışan işçilere patron kıyağı... 2 tonluk buzlu varilde serinlediler, ortaya bu manzaralar çıktı

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Fırında çalışan işçilere patron kıyağı... 2 tonluk buzlu varilde serinlediler, ortaya bu manzaralar çıktı

ADANA'da 250 derecelik fırında çalışan işçiler, sıcaktan bunalınca 2 tonluk buzlu varile girip serinliyor.

Fırında çalışan işçilere patron kıyağı... 2 tonluk buzlu varilde serinlediler, ortaya bu manzaralar çıktı

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklık gölgede 41 derece olarak ölçülürken, güneş altındaki termometreler 46 dereceyi gösterdi. 

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Fırında çalışan işçilere patron kıyağı... 2 tonluk buzlu varilde serinlediler, ortaya bu manzaralar çıktı

Kentte yüzde 75’e ulaşan nem nedeniyle hissedilen sıcaklık ise 50 dereceyi geçti. 250 derecelik fırında çalışan işçiler çeşitli serinleme yöntemlerine başvurdu. 

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Fırında çalışan işçilere patron kıyağı... 2 tonluk buzlu varilde serinlediler, ortaya bu manzaralar çıktı

İşçiler, patronlarının getirdiği 2 tonluk su varilini soğuk suyla doldurup, içine de kilolarca buz attı. Daha sonra işçiler varile girip ellerine de limonata alarak serinledi. 

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Fırında çalışan işçilere patron kıyağı... 2 tonluk buzlu varilde serinlediler, ortaya bu manzaralar çıktı

Dönüşümlü olarak varile girip serinleyen çalışanlar, daha sonra kıyafetlerini değiştirip tekrar işlerinin başına döndü. 

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