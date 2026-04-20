Fırat Tanış hakkında şok iddia! Çekilen sahneler silindi, apar topar diziden çıkarıldı...
Sevilen dizi Delikanlı'nın kadrosuna Fırat Danış'ın dahil olması bekleniyordu. Dizide oyuncu ile ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. İddiaya göre oyuncunun çekilen sahnelerinin bile silindiği konuşuluyor...
Show TV’nin yeni gözdesi Delikanlı dizisine üçüncü bölümde dahil olması planlanan Fırat Tanış için yolun sonu erken göründü.
Oyuncu hakkında geçmişte gündeme gelen şiddet iddialarının sosyal medyada yeniden alevlenmesi, kanal yönetimini ve yapımcıyı harekete geçirdi. İzleyicilerin "şiddet iddialarıyla anılan bir ismi ekranda görmek istemiyoruz" mesajları, büyük bir kriz yönetimine dönüştü.
SAHNELERİ YAYINLANMADAN SİLİNDİ
Miran karakteriyle Sarp’ın (Mert Ramazan Demir) en büyük düşmanı olarak hikayeye yön vermesi beklenen Tanış’ın çekimleri tamamlanan sahneleri, alınan kararla diziden tamamen çıkarıldı.
Yapım ekibinin, sahneleri yayınlanmadan oyuncuyla yollarını ayırması, sektörde nadir görülen bir "operasyon" olarak nitelendirildi. Sahnelerin silinmesi, karakterin hikayeden tamamen çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.