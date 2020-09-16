Fırat Tanış alkolik olduğunu itiraf etti Okan Bayülgen sorunca tedaviyi anlattı
Okan Bayülgen ile Nokta programına konuk olan Fırat Tanış, bir dönem alkol bağımlısı olduğunu bu sebeple tedavi gördüğünü itiraf etti.
Okan Bayülgen'in TV100'de yayımlanan yeni programı Nokta'nın yeni konuğu hem oyuncu hem de şarkıcı olan Fırat Tanış oldu. Bayülgen'in sorularını samimiyetle cevaplayan Tanış, özel hayatına dair itiraflarını da yaptı.
115
Okan Bayülgen, Fırat Tanış'a Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin gösterimlerine neden katılmadığını, dublaja neden gitmediğini sordu. Tanış, bu soruya öncelikle tek kelime ile cevap verdi ardından yaşadıklarını anlattı.
215
Nokta programında Okan Bayülgen'in bu konuyu gündeme getirip "Neden dublaja gitmedin?" diye sorması üzerine Tanış yıllar süren sessizliğini sona erdirdi.
315
Fırat Tanış, Okan Bayülgen'in sorusuna tek kelimeyle yanıt verdi ve "Klinikteydim" dedi.
415