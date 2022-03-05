Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çiftine Paris'te dolandırıcılık şoku 150 Euro'yu kaptırdılar
Tatil için Paris'e giden sosyal medya fenomeni ve oyuncu Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti fena dolandırıldı...
YouTube'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı'nın Paris tatili burunlarından geldi. Önce güvenlik önlemleri nedeniyle kredi kartları bloke olan çift bir şok daha yaşadı ve Eiffel Kulesi'nin önünde 150 euro dolandırıldı.
YouTube'da yayınladıkları eğlenceli videolarıyla 3 milyondan fazla takipçileri bulunan ve sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti, geçtiğimiz günlerde Paris'e tatile gitti.
Çift, gezdiği yerlerde videolar çekerek takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
Kredi kartı şoku: Tatilleri kötü başlayan çift, alışveriş yapmak için girdikleri mekanda güvenlik nedeniyle kredi kartlarının bloke edildiğini öğrendi.