Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çiftine Paris'te dolandırıcılık şoku 150 Euro'yu kaptırdılar

YouTube'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı'nın Paris tatili burunlarından geldi. Önce güvenlik önlemleri nedeniyle kredi kartları bloke olan çift bir şok daha yaşadı ve Eiffel Kulesi'nin önünde 150 euro dolandırıldı.