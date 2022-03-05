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Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çiftine Paris'te dolandırıcılık şoku 150 Euro'yu kaptırdılar

Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çiftine Paris'te dolandırıcılık şoku 150 Euro'yu kaptırdılar

Tatil için Paris'e giden sosyal medya fenomeni ve oyuncu Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti fena dolandırıldı...

Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çiftine Paris'te dolandırıcılık şoku 150 Euro'yu kaptırdılar

 YouTube'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı'nın Paris tatili burunlarından geldi. Önce güvenlik önlemleri nedeniyle kredi kartları bloke olan çift bir şok daha yaşadı ve Eiffel Kulesi'nin önünde 150 euro dolandırıldı.

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Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çiftine Paris'te dolandırıcılık şoku 150 Euro'yu kaptırdılar

 YouTube'da yayınladıkları eğlenceli videolarıyla 3 milyondan fazla takipçileri bulunan ve sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti, geçtiğimiz günlerde Paris'e tatile gitti. 

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Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çiftine Paris'te dolandırıcılık şoku 150 Euro'yu kaptırdılar

Çift, gezdiği yerlerde videolar çekerek takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

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Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çiftine Paris'te dolandırıcılık şoku 150 Euro'yu kaptırdılar

Kredi kartı şoku: Tatilleri kötü başlayan çift, alışveriş yapmak için girdikleri mekanda güvenlik nedeniyle kredi kartlarının bloke edildiğini öğrendi. 

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