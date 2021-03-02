Firari Memet Ali Alabora'nın son hali şaşırttı ekranlara geri döndü
Gezi olaylarından sonra Galler'de yaşamaya başlayan Memet Ali Alabora, yeniden ekranlara geri döndü. Dizide karısı da rol aldı.
2012 yılındaki Gezi olaylarının ardından 2013 yılında Türkiye'den tatil amacıyla ayrılan fakat geri dönmeyen Memet Ali Alabora, Birleşik Krallık’taki Galler'de yaşamaya başladı. 2018 yılın Gezi olayları nedeniyle yargılanmaya başlayınca ise Türkiye'ye dönmedi ve firari duruma düştü.
Alabora, eşi Pınar Öğün ile beraber Galler'de yepyeni bir hayat kurdu. Birçok tiyatro oyunu yönetip turneler yaptı; başkent Cardiff'teki Chapter sanat merkezinde ''Chapter Readings'' başlığıyla edebiyat okumalarını düzenledi.
Birleşik Krallık televizyonlarında ''Keeping Faith'' dizisi, ''To Provide All People'' adlı TV filmi gibi projelerde rol aldı. 2019’da gerçek hayattan esinlenilerek çekilen BBC dizisi ''Four Lives''ta Sheridan Smith ve Stephen Merchant ile başrolü paylaştı.
Memet Ali Alabora, şimdilerde ise Galler’in S4C kanalında ve kanalın dijital platformu Clic'te yayınlanan yeni dizisi ''Fflam'' ile gündemde.