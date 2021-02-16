Firari Memet Ali Alabora Nevşin Mengü'ye yeni dizisini anlattı konusu ise manidar
Memet Ali Alabora, Nevşin Mengü'nün DW Türkçe YouTube kanalında yayımlanan programına konuk oldu. Yeni hayatına dair bilgiler verdi.
Gezi olayları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapsiyle yargılanan Memet Ali Alabora, 2013 yılının Eylül ayında Türkiye'den ayrıldı ve hakkında yargılama kararı çıkınca ise bir daha Türkiye'ye geri dönmedi. Firari Alabora, Galler'de yeni bir hayat kurdu ve oyunculuk kariyerine orada devam etme kararı aldı.
Gazeteci Nevşin Mengü'nün DW Türkçe'de yeniden yayımlanmaya başlayan programına konuk olan Alabora, yeni hayatına dair açıklamalar yaptı. Alabora, Galler'de yeni yayımlanmaya başlayacak bir dizide başrol oynacağını söyledi.
Türkiye'den gideli 8 yıl olmasına rağmen ilk başlarda hayatını tiyatro yönetmenliği yaparak sürdüren hatta bir açıklamasında 18 saat çalıştığını söyleyen Alabora, Galler'de çekilen dizide iki Türk olduklarını ifade etti.
Dizinin Türkçe adının Alev olduğunu söyleyen Alabora, bir kafe işletmecisi kadın karakterin sevgilisi Deniz'i oynayacağını söyledi. Dizideki Deniz karakterinin Türkiye'den bir şekilde ayrılmak zorunda olduğunu, Türkiye'ye geri dönemediğini söyledi.