BIST 10.897
DOLAR 42,09
EURO 48,35
ALTIN 5.342,69
HABER /  SPOR

Fiorentina, teknik direktör Pioli ile yollarını ayırdı

Fiorentina, teknik direktör Pioli ile yollarını ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı.

Abone ol

Fiorentina'nın Serie A'da oynadığı 10 maçta 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmesinin ardından kulüp yönetimi, 60 yaşındaki Pioli'nin görevine son verdi.

Ligin son sırasında yer alan Fiorentina'yı geçici olarak Daniele Galloppa'nın çalıştıracağı kaydedildi.

Geçen sezon Serie A'yı altıncı sırada tamamlayan Fiorentina, son 3 yılda UEFA Konferans Ligi'nde iki final, bir de yarı final oynama başarısı göstermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum, Hatay'da "Asrın İnşası"ndaki çalışmaları gazetecilere anlattı
Bakan Kurum, Hatay'da "Asrın İnşası"ndaki çalışmaları gazetecilere anlattı
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Barış Alper Yılmaz'dan olay sözler!
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Barış Alper Yılmaz'dan olay sözler!
DEM Partili Çiftyürek, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi
DEM Partili Çiftyürek, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi
Galatasaray'da Yunus Akgün ameliyat olabilir! Sağlık durumunu doktor anlattı
Galatasaray'da Yunus Akgün ameliyat olabilir! Sağlık durumunu doktor anlattı
Hatimoğulları, Demirtaş'ı ziyaret edecek
Hatimoğulları, Demirtaş'ı ziyaret edecek
Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli’ye 'Demirtaş' teşekkürü
Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli’ye 'Demirtaş' teşekkürü
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Evi ateşe verdi jandarmayı bıçakladı! Vurularak etkisiz hale getirildi
Evi ateşe verdi jandarmayı bıçakladı! Vurularak etkisiz hale getirildi
Milli yıldız Arda Güler takım arkadaşını sildi attı! ''Onunla oynamak istemiyorum''
Milli yıldız Arda Güler takım arkadaşını sildi attı! ''Onunla oynamak istemiyorum''
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
THY Teknik A.Ş, ile Pegasus arasında yeni işbirliği
THY Teknik A.Ş, ile Pegasus arasında yeni işbirliği
Sındırgı depremlerinin asıl sebebi için şok iddia! Volkanik faaliyetler var magma zorluyor
Sındırgı depremlerinin asıl sebebi için şok iddia! Volkanik faaliyetler var magma zorluyor