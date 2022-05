Finlandiya ve İsveç'in ikna ziyaretine Erdoğan'dan yorum: Hiç yorulmasınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için Ankara'ya düzenleyecekleri ziyaretle ilgili olarak, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bugün yaptıkları açıklamayla FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıklayan iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının ziyaretine "Boşuna yorulmasınlar, bu iki ülkenin teröre karşı tavrı net değil" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz.

Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 60. yılına hitap ediyor. 500 yıl öncesine uzanan ortak bir tarihi paylaşıyoruz. İlk toplantımızı gerçekleştirmek bu güne nasip oldu. İşbirliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ticarette yeni hedefi açıkladı

2020 yılında ziyaretimizde 5 milyar dolar hedefimizi belirlemiştik. Salgına rağmen 4.2 milyar dolar düzeyine ulaştırdık. Bugün çıtayı yükseltip yeni bir hedef belirledik. O da 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Türkiye olarak her konuda Cezayirli kardeşlerimizin yanındayız. Yatırımcılarımız da bu süreci yakından takip ediyor. 1400'ü aşkın Türk firması, Cezayir'in güçlü ekonomisine güç katıyor. Yakın geçmişte ortak yatırımların başlamış olduğu enerji ve madencilik alanlarındaki çalışmalarımız ülkelerimizin refahını artıracaktır.

Savunma sanayi alanında işbirliği vurgusu

Görüşmelerimizde Afrika ve İslam dünyasındaki meseleleri de ele aldık. Cezayir, Afrika'nın yer yüzü ölçümleri bakımından en büyük ülkesi olması yanı sıra kıtanın lider ülkelerinden biridir. Cezayirli kardeşlerimiz Afrika'nın tamamında oynadıkları rolü takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de Afrika'daki kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Afrika Kıtası'nda barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye Muhaarif Vakfımız da Cezayir'de kuracağı okulla, Cezayirli kardeşlerimize kaliteli eğitim sunacaktır. Madencilikten çevreye, eğitimden, kültüre biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik.

Soru-cevap

Cezayirle daha farklı anlaşmalar olur mu?

Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor. Burada görüşme halinde olan firmalarımız var. Başta TUSAŞ ve özel sektör firmalarımız var. Denizde, karada birçok firmamızın Cezayir ile görüşmeleri devam ediyor. Bu görüşmelerle birlikte savunma sanayi bölümünü askeri ilişkiler başlığı altında ele aldık. Bunun yanında siyasi noktada uluslararası diplomatik ilişkilerimizde Cezayir-Türkiye ortak hareket etme kararını aldık. Bakanlarımızın birbirleriyle yaptıkları anlaşmalar, Cumhurbaşkanlarının riayasetinde de bu toplantıları bu şekilde devam edeceğiz. Alanların ne şekilde genişlediğini, bakanlarımızın ne gibi çalışmalar yaptığını değerlendireceğiz. Tarım ve hayvancılık alanında ise Cezayir yüzölçümü itibariyle 2 milyon 400 bin m2 alana sahip. Tabi su sorunu da olmayan bir ülke. Bu alanda çalışma olabileceği üzerinde konuştuk. Kazan kazan formülüyle bunların yapılabileceğini ve 3. bir ülkenin de dahil olabileceğini konuştuk.

İsveç ve Finlandiya'nın Nato üyeliği



"Türkiye'ye yaptırım uygulayanların Nato'ya girmesine 'evet' demeyiz"

Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar dışişleri bakanlarıyla bir görüşmeler yapıldı. Bakın her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı biz karşıyız deseler ki, teslim etmeleri gereken teröristleri teslim etmeyeceklerine yönelik açıklamaları var. Velev ki teslim et, bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesini sağladı. NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu, her türlü üssü kuruyorlar mı? Kuruyor. Biz bunlara nasıl inanacağız. İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezleri. Parlamentoya gidip bunları konuşturuyorlar. Hatta ve hatta terörist yanlısı üyeleri var parlamentolarında. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz.