Fındık'tan güzel haberler var patileri ile hayata sımsıkı tutundu

'Küçücük bedeniyle kocaman mücadele veriyor'

Veteriner Tekniker Yağmur Denli, "Dün iyiydi; ama bugün biraz düşüşte. Ama bu tedavi inişli- çıkışlı devam ediyor. Zaten zor bir hastalık bunu hep söylüyoruz, 'ölüm oranı çok yüksek, tedavi süreci çok uzun ve riskli bir hastalık' diye. Fındık hiç beklenmedik bir şekilde çok güzel savaşıyor. Patileri ile hayata sıkı sıkı tutunmuş durumda. 14 günün ardından fizik tedavi süreci başladı. Onu yormadan yapmaya çalışıyoruz ki sinirleri daha hızlı gerileme yaşamasın."