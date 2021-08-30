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Fındık tartışmasında 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Polis baba oğlunun silahını nasıl aldığını anlattı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Fındık tartışmasında 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Polis baba oğlunun silahını nasıl aldığını anlattı

Fındık bahçesine gitmeme tartışmasında 14 yaşındaki F.Y. babası dahil annesi ağabeyi ve anneannesine kurşun yağdırmıştı. Olayda kurtulan polis baba ilk kez konuştu.

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ORDU'nun Korgan ilçesinde fındık toplamak istemeyen 14 yaşındaki F.Y. ailesine kurşun yağdırarak annesi, ağabeyi ve anneannesi öldürdü. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan polisi memuru baba Cemalettin Yalpı, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum" dedi. 

Olay, 28 Ağustos'ta Korgan ilçesinde bağlı Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine kurşun yağdırdı. Polis babasının tabancası ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y. babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı. F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi sürüyor.

Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği belirtildi. Cemalettin Yalpı'nın daha sonra detaylı ifadesine başvurulacak.

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