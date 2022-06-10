Fındık Kurdu Berna yıllar sonra ortaya çıktı görenleri ağzı açık bıraktı! Yok böyle değişim!

Güzel sesi, kıpır kıpır halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlüne taht kuran Karagözoğlu, son haliyle gündeme geldi. Sahne şovları ve bir usta gibi şarkı söylemesiyle tanınan, ''Büyümüş de küçülmüş'' yorumları alan o çocuktan eser kalmadı.

İşte son hali...