Fındık Kurdu Berna yıllar sonra ortaya çıktı görenleri ağzı açık bıraktı! Yok böyle değişim!
Bir zamanların en çok izlenen programı Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu lakabıyla tanınan ve izleyenler tarafından büyük sempati toplayan güzel sesli Berna Karagözoğlu yıllar sonra orata çıktı. Büyük değişimiyle görenleri şoka uğrattı. Bakın neydi, ne oldu...
Eski zamanların en çok izlenen programı Bir Şarkısın Sen'in sesi ve tavırlarıyla büyüleyen ismi 'Fındık Kurdu' lakabıyla Berna Karagözoğlu, yıllar sonra büyük değişimiyle gözler önüne çıktı. Sesiyle büyülediği gibi güzelliğiyle de büyüledi, görenler tanıyamadı.
Berna Karagözoğlu, ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un üstlendiği ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasıyla adını duyurmuştu.
''Fındık Kurdu Berna'' lakabıyla akıllara kazınan Berna Karagözoğlu, kısa süre içerisinde herkesin sevdiği bir yarışmacı haline gelmiş ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Güzel sesi, kıpır kıpır halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlüne taht kuran Karagözoğlu, son haliyle gündeme geldi. Sahne şovları ve bir usta gibi şarkı söylemesiyle tanınan, ''Büyümüş de küçülmüş'' yorumları alan o çocuktan eser kalmadı.
İşte son hali...