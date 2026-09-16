Finansal İstikrar Komitesi Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılacak FİK toplantısında finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirilecek.

BAKAN ŞİMŞEK: FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ YARIN TOPLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"FİK, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacaktır."