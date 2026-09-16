Finansal İstikrar Komitesi Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacak
Finansal İstikrar Komitesi (FİK) yarın 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacak.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılacak FİK toplantısında finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirilecek.
BAKAN ŞİMŞEK: FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ YARIN TOPLANIYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"FİK, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacaktır."