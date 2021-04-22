Birbirinden ünlü isimlerle beraber Show TV ekranlarında uzun bir süredir Çukur fırtınası estiren dizi için yolun sonu gözüktü. Final kararı alınan dizinin Mayıs sonu ekranlara veda etmesi bekleniyor. Bu günlerde ise yayımlanan her Çukur bölümünde en az bir oyuncu diziden ayrılıyor.