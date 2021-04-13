Finale az kala Çukur dizisinde yaprak dökümü Ece Yaşar diziye damga vurdu
Çukur dizisinde finale çok az bir zaman kala ayrılıklar peş peşe geldi. Kubilay Aka'nın ardından Ece Yaşar da Çukur'dan ayrıldı.
Show TV'nin fenomen dizilerinden Çukur, mayıs ayının sonuna doğru final yapacak. Sona gelinen hikayede ise final hazırlıkları başladı. Geçtiğimiz hafta Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka, diziye veda etti. Ardından ise Karaca rolüyle herkesin gönlünü feth eden Ece Yaşar ayrıldı.
Çukur dizisinin senaryosu gereği ölerek diziye veda eden Ece Yaşar için veda paylaşımları da peş peşe geldi. Ece Yaşar da kendi Instagram hesabında ''Karaca'' etiketiyle paylaşımlar yaptı.
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ise dizi setinde Ece Yaşar'la çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak, "Canım benim çok güzel olsun her şey" notunu yazdı.
Karaca'nın ölümünün ardından ise Çukur'un resmi sosyal medya hesabından Ece Yaşar'a veda paylaşımı yapıldı.