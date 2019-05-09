Finale 4 hafta kala İstanbullu Gelin'e beklenmedik transfer
Star TV ekranlarında aylar öncesinden final tarihi belli olan İstanbullu Gelin dizisine usta bir oyuncunun konuk olarak dahil olduğu öğrenildi.
Yayınlandığı Cuma günleri reyting yarışında zirveyi zorlayan İstanbullu Gelin dizisinde finale sayılı bölümler kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Defne Samyeli'nin yeniden konuk oyuncu olarak katılacağı diziye, usta bir ismin de aynı şekilde dahil olacağı ortaya çıktı.
Usta oyuncu Nurseli İsiz, dizide Esma’nın kaldığı huzur evinin renkli bir sakini olarak ekrana gelecek. Büyük finale geri sayım yapan 'İstanbullu Gelin' dizisi, böylelikle güçlü oyuncu kadrosunu Nurseli İdiz'le perçinlemiş oldu.
Nurseli İdiz kimdir?: Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul’da Pendik’de doğmuştur. İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil) ve annesi Deniz Çamlıbel’in kızıdır. Lisede Fen bölümünde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olmuştur.
1981'de, TRT'de "Şarkılar Neyi Söyler" adlı programı ve “Prizma” adlı programı sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisiyle adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle adından sinemada da söz ettirdi.