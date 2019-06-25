Final yapmamak için değişikliğe gidildi Star TV'den Alp Kırşan'a büyük şok
TV 8 kanalındaki Survivor sunuculuğunu bırakıp Star TV'de Kapanmadan Kazan adlı yarışmayı sunmaya başlayan Alp Kırşan'ın durumu sallantıda. Sunduğu yarışma programı için alınan karar bunun işareti oldu.
Yayınlandığı Çarşamba günleri reytinglerde üst sıralarda kendisine yer bulamayan Kapanmayan Kazan yarışması, büyük bir değişikliğe gidiyor. Alp Kırşan'ın sunduğu yarışmanın yayın günü değişecek. Bu değişiklik de pek hayra yorulmadı.
Alp Kırşan’ın sunumu ile Kapanmadan Kazan, artık Cumartesi akşamları izleyici ile buluşacak. Ancak alınan bu karar, izleyicinin kafasında soru işareti oluşturdu. Yayınlandığı son bölüm reytinglerde 9. sırada kendisine yer bulan yarışmanın, final yapmamak için bu kararı aldığı söyleniyor.
Yayınlandığı her ülkede büyük beğeni toplayan ve birbirinden değerli ödüller kazandıran Kapanmadan Kazan, yeni gününde de izleyenlere eğlenceli saatler geçirtecek. Kapanmadan Kazan'ın yeni bölümü, 29 Haziran Cumartesi, 20.00’de Star TV ekranlarında yer alacak.
Survivor'ı bırakmıştı: Uzun yıllardır Acun Medya ile çalışan Alp Kırşan, 2012 yılından beri reytingleri alt üst eden Survivor’un sunuculuğunu yapıyordu. Renkli kişiliğiyle herkesin beğenisini kazanan ismin Survivor’un yeni sezon bölümlerinde yerini Murat Ceylan’a bırakması ise, sevenlerini bir hayli üzmüştü.