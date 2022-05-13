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Final yapıyor! Kuruluş Osman Sadakatsiz Fox TV'nin başını yaktı: Başrol kararı Instagram'dan öğrendi

Final yapıyor! Kuruluş Osman Sadakatsiz Fox TV'nin başını yaktı: Başrol kararı Instagram'dan öğrendi

Çarşamba akşamının sevilen dizileri Kuruluş Osman ve Sadakatsiz Fox'un yeni dizisine final kararı getirdi.

Final yapıyor! Kuruluş Osman Sadakatsiz Fox TV'nin başını yaktı: Başrol kararı Instagram'dan öğrendi

Başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper ve Aslı Samat gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi ilk bölümüyle 27 Nisan'da ekrana geldi. 

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Final yapıyor! Kuruluş Osman Sadakatsiz Fox TV'nin başını yaktı: Başrol kararı Instagram'dan öğrendi

Dizide Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızı canlandırıyordu. 

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Final yapıyor! Kuruluş Osman Sadakatsiz Fox TV'nin başını yaktı: Başrol kararı Instagram'dan öğrendi

Yaz sezonundan önce yayın hayatına başlayan dizi çarşamba akşamları seyirciyi Fox TV'ye çekmeyi başaramadı.

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Final yapıyor! Kuruluş Osman Sadakatsiz Fox TV'nin başını yaktı: Başrol kararı Instagram'dan öğrendi

Çarşamba akşamları Kuruluş Osman dizisi reytingde zirveyi hiçbir rakibine bırakmazken Sadakatsiz dizisi de istikrarlı ikinciliğini sürdürmeye devam ediyordu.

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