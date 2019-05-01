Final yapacak olan Jet Sosyete'ye bomba transfer! Ünlü şarkıcı şaşırtacak
Tv8 ekranlarında önümüzdeki bölümlerde final yapacak olan Jet Sosyete dizisine sevilen şarkıcı konuk oyuncu olarak dahil oluyor.
Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı ve Hasibe Eren, Sarp Apak, Cengiz Bozkurt ve Enis Arıkan gibi ünlü isimleri buluşturan Jet Sosyete dizisinde yeni bir sürpriz yaşanıyor. Ozan Güven'den Sertab Erener'e, Can Bonomo'dan Nilgün Belgün'e pek çok yıldız oyuncu ve müzisyeni ağırlayan 'Jet Sosyete'nin yeni bölümüne Türk Pop Müziği'nin önemli ismi konuk oluyor.
Başta Gizem (Gülse Birsel), Cengiz (Cengiz Bozkurt) ve Şennur (Hasibe Eren) olmak üzere dizinin tüm sakinleri ilk defa bir diziye konuk olan Nilüfer'in şarkılarıyla doyasıya eğlenecek. Son çıkardığı 'Tik Tak' adlı single'ıyla yazı erken getiren ve Türk Pop Müziği'nin pek çok klasikleşmiş şarkısına imza atan Nilüfer, mini bir konser verecek.
Sete geldiği andan itibaren hem oyuncuların hem de kamera arkası ekibinin heyecanlı ve sıcak iletişimiyle karşılaşan Nilüfer, 'Jet Sosyete'yi ve ilk defa bir diziye konuk olmasını şu sözlerle özetledi: "İlk dizi konuk oyunculuğu deneyimimi Jet Sosyete'de yaşadığım için çok mutluyum. Şarkı söyleyeceğim ama seti o kadar sevdim ki bir sonraki sefer oyunculuk da yapabilirim."
Nilüfer'in konuk olduğu 'Jet Sosyete'nin yeni bölümü 2 Mayıs Perşembe saat 20:00'da TV8'de ekranlara gelecek.