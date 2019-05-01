Final yapacak olan Jet Sosyete'ye bomba transfer! Ünlü şarkıcı şaşırtacak

Sete geldiği andan itibaren hem oyuncuların hem de kamera arkası ekibinin heyecanlı ve sıcak iletişimiyle karşılaşan Nilüfer, 'Jet Sosyete'yi ve ilk defa bir diziye konuk olmasını şu sözlerle özetledi: "İlk dizi konuk oyunculuğu deneyimimi Jet Sosyete'de yaşadığım için çok mutluyum. Şarkı söyleyeceğim ama seti o kadar sevdim ki bir sonraki sefer oyunculuk da yapabilirim."