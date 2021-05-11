Final için gün sayan Çukur'da bir ayrılık daha! Vartolu harekete geçti

Birbirinden ünlü isimleri kadrosunda barındıran Çukur dizisi, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yayımlandı. 128. kez seyirciyle bir araya gelen Çukur dizisinin finaline ise sayılı günler kaldı. Ekran yolculuğuna çok yakında veda edecek dizide heyecan ise zirveye tırmandı. Çukur'da Cumali'nin ipliği pazara çıktı.