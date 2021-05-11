Final için gün sayan Çukur'da bir ayrılık daha! Vartolu harekete geçti
Show TV Çukur dizisi finale yalnızca 3 bölüm kala yine bir ayrılıkla sarsıldı. Cumali, şanslı olsa da Nedim kurtulamadı.
Birbirinden ünlü isimleri kadrosunda barındıran Çukur dizisi, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yayımlandı. 128. kez seyirciyle bir araya gelen Çukur dizisinin finaline ise sayılı günler kaldı. Ekran yolculuğuna çok yakında veda edecek dizide heyecan ise zirveye tırmandı. Çukur'da Cumali'nin ipliği pazara çıktı.
Cumali'nin öldürdüğü Karaca ve Celasun için cenaze töreni yapıldı. Çukurlular genç yaşta kaybettikleri Karaca ve Celasun'u sonsuzluğa uğurladılar.
Amcanın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte daha önce amca için çalışan Çukur'un gençleri yeniden Koçovalı kardeşlerin yanında yer aldı.
Cumali, Ayşe'nin sarf ettiği ağır sözlerden sonra daha fazla bekleyemeyeceğini söyleyerek Akın, Metin ve Meke'yi de yanına alarak amcaya saldırmak üzere yola çıktı. Kahvenin önünde yolunu kesen gençler katılmak istediklerini söyleseler de Cumali yardımlarını istemedi.