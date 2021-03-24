Final fragmanı bile yayımlandı TRT 1 sevilen dizinin fişini çekti

Şimdi de TRT'nin Milim Sanat imzalı dizisi Tövbeler Olsun ekrana veda ediyor. Dizi, Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturmuştu.